Эксперт прогнозирует рост рынка бытовой техники и электроники в Украине на 80%

В Украине в течение 5 лет ожидается рост рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) на 80% - с 5 до 9 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети «Фокстрот. Техника для дома» со ссылкой на исполнительного директора торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Уве КЛЕНКА.

«Ситуация на розничном рынке бытовой техники и электроники в Украине достаточно оптимистичная. На данный момент украинская торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» уже вплотную приблизилась к докризисному уровню продаж, которые продолжают расти. Страны Восточной Европы имеют хороший потенциал для развития. В этом году объём украинского рынка БТиЭ составляет 5 млрд. долл. В течение 5 лет мы прогнозируем его увеличение до 9 млрд. долл.», - отметил он.

По данным исследовательской компании GFK, спад товарооборота торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники в первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в странах Балканского полуострова (-29,5%), Испании (-17,3%), Португалии (-9,7%) и Италии (-2,4%). При этом единственными государствами Европы, которые демонстрируют высокую динамику уровня продаж бытовой техники и электроники, являются Украина и Россия. Согласно данным GFK, общий товарооборот на российском рынке БТиЭ увеличился на 48,1%, на украинском – на 32,1%.

В то же время продажи бытовой электроники в первом полугодии 2011 года в Западной Европе снизились на 8,1%. Спад демонстрируют мультифункциональные товары, офисная и фототехника. Тенденция наибольшего роста наблюдается в категории IT-товаров – 10,4% (в Восточной Европе этот показатель достигает 34,6%).

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и занимается розничной продажей бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 12 августа 2011 года компания насчитывает 196 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» общей торговой площадью более 150 тыс. кв. м, в 102 областных и районных центрах Украины.

Объём продаж сети за 2010 календарный год составил более 6,8 млрд. грн.