Крупные налогоплательщики перечислили в бюджет 65,4 млрд. грн. налогов – ГНСУ

Крупные налогоплательщики в январе-июле 2011 года перечислили в бюджет 65,4 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Я всегда утверждал и утверждаю, что ведущие плательщики требуют отдельного режима обслуживания и индивидуального подхода к каждому из них. На крупных плательщиков сегодня приходится две трети сборов в бюджет – в этом году это 65,4 млрд. грн.», - отметил заместитель председателя Александр КЛИМЕНКО.

Крупные налогоплательщики, которые обслуживаются специализированными инспекциями, в этом году перечислили в бюджет 43,6 млрд. грн.

Всего в таких специализированных инспекциях обслуживается 777 плательщиков из 1146, которые подпадают под определение «крупные налогоплательщики».

А.КЛИМЕНКО отмечает, что налоговое ведомство намерено создать специализированные инспекции для работы с крупными налогоплательщиками.