Отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось в 2,3 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июне 2011 года составило 5 млрд. 509,6 млн. долл., что в 2,3 раза больше, чем в январе-июне 2010 года (2 млрд. 371,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-июне т.г. экспорт товаров составил 32 млрд. 843,3 млн. долл. (на 42,5% больше показателя за январь-июнь 2010 года), импорт – 38 млрд. 352,9 млн. долл. (на 50,8% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,86 (в январе-июне 2010 года – 0,91).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-июнем 2010 года, увеличилась доля топлива минерального, нефти и продуктов ее переработки – с 6,9% до 8%, железнодорожных локомотивов – с 4,3% до 5,5%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 5,1% до 5,7% руд, шлаков и золы – с 4,5% до 5,7%, продуктов неорганической химии – с 2,1% до 2,6%, удобрений – с 1,8% до 2,3%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 31,1% до 28,8%, механических машин – с 6,3% до 4,9%, электрических машин – с 4,8% до 4,3%, зерновых культур – с 4,9% до 4,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлива минерального, нефти и продуктов ее переработки – с 32,4% до 37,1%, механических машин – с 6,8% до 7,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 5% до 6,1%, электрических машин – с 5,4% до 5,7%.

Вместе с тем, уменьшилась доля полимерных материалов, пластмасс – с 4,7% до 4,2%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,6% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,5% до 1,4%.

По данным Госстата, в июне 2011 года экспорт товаров увеличился против июня 2010 года на 42,3% и составил 6 млрд. 158,5 млн. долл., импорт – на 43,5%, до 6 млрд. 772,2 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам июня текущего года составило 613,7 млн. долл. (в июне 2010 года оно также было отрицательным – 390,2 млн. долл.).