Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 1,8 млрд. долларов

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом полугодии 2011 года составило 1 млрд. 801,1 млн. долл. по сравнению с 633,7 млн. долл. положительного сальдо за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 509,6 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3 млрд. 708,5 млн. против 2 млрд. 371,6 млн. долл. и 3 млрд. 005,3 долл., соответственно, в первом полугодии 2010 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2011 года вырос до 41 млрд. 199 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 27 млрд. 809,5 млн. долл.), причем импорт товаров составил 38 млрд. 352,9 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 25 млрд. 425,9 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 846,1 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 2 млрд. 383,6 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2011 г. вырос до 39 млрд. 397,9 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 28 млрд. 443,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 32 млрд. 843,3 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 23 млрд. 054,3 млн. долл.), экспорт услуг – 6 млрд. 554,6 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 5 млрд. 388,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.