Положительное сальдо внешней торговли услугами выросло на 23,4%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-июня 2011 года увеличилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составило 3 млрд. 708,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за первое полугодие т.г. экспорт услуг составил 6 млрд. 554,6 млн. долл., импорт – 2 млрд. 846,1 млн. долл. По сравнению с январем-июнем 2010 года экспорт вырос на 21,6%, импорт – на 19,4%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта приходится на транспортные (68,8%), деловые, профессиональные и технические (12,7%) услуги.