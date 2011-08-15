Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 56,4%

В январе-июне 2011 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 2 млрд. 788,2 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 56,4% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 2 млрд. 788,2 млн. долл. (82% от общего объема), из стран СНГ – 84,3 млн. долл. (3%), из других стран мира – 416,9 млн. долл. (15%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 447 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в январе-июне 2011 года составил 2 млрд. 452,4 млн. долл.

Выросли объемы капитала из Кипра – на 1 млрд. 604,5 млн. долл., Австрии – на 124,4 млн. долл., Германии – на 283 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран сократились объемы капитала инвесторов из США на 70,4 млн. долл., а капитал инвесторов из Польши и Италии – на 39 млн. долл. и 35 млн. долл. соответственно за счет изъятия капитала и переоценки.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях промышленности – на 857,3 млн. долл., на предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям, – 399,7 млн. долл., на строительных предприятиях — 627,3 млн. долл., в финансовой деятельности — 235,6 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2011 года составил 47 млрд. 205,7 млн. долл., что на 5,5% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составлял 1033,2 долл.

Инвестиции поступали из 127 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 11,62 млрд. долл., Германия – 7,37 млрд. долл., Нидерланды – 4,78 млрд. долл., Российская Федерация – 3,386 млрд. долл., Австрия – 2,856 млрд. долл., Франция – 2,385 млрд. долл., Великобритания – 2,348 млрд. долл., Швеция – 1,758 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,524 млрд. долл. и США – 1,088 млрд. долл.

В I полугодии 2011 г. из Украины в экономику других стран мира направлено 2,3 млн. долл. прямых инвестиций (акционерный капитал).

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира, с учетом курсовой разницы, на 1 июля 2011 г. составил 6 млрд. 934,1 млн. долл., в т.ч. в страны ЕС — 6 млрд. 574,0 млн. долл. (94,8% общего объема), в страны СНГ - 259,4 млн. долл. (3,7%), в другие страны мира - 100,7 млн. долл. (1,5%).