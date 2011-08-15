Межбанк: закрытие торгов - 7,9980/8,0020 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0005/8,0050, к 12:00 цены снизились до 7,9990/8,0010. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2770/0,2775, к 12:00 сузился спрэд 0,2771/0,2775. К закрытию торгов цены снизились до 0,2766/0,2769. В России курс доллар-рубль продолжал падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9000 (-0,4500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4240/1,4330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4430/11,4510, к 12:00 цены ушли вверх 11,4495/11,4560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,4265/11,4360.