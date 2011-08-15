В Украине в январе-июле розничный товарооборот предприятий вырос на 14,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,7% по сравнению с январем-июлем 2010 года и составил 184,53 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-июля 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черкасской области – на 21,7% – до 3 млрд. 796,7 млн. грн., Киевской области – на 21% – до 8 млрд. 623,1 млн. грн., Закарпатской области – на 19,3% – до 4 млрд. 273,4 млн. грн.