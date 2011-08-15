Капитальные инвестиции Украины по итогам I полугодия составили 80,43 млрд. грн.

В Украине по итогам января-июня 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 80 млрд. 431,3 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 65 млрд. 138 млн. грн. (без НДС), что на 15,9% больше показателя января-июня 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в январе-июне 2011 года была следующей: средства государственного бюджета – 3 млрд. 399,9 млн. грн., средства местных бюджетов – 1 млрд. 823,2 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 53 млрд. 138,6 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 12 млрд. 252,6 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 1 млрд. 412,2 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 1 млрд. 759,6 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 3 млрд. 772,2 млн. грн., другие источники финансирования – 2 млрд. 873 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 74 млрд. 348,6 млн. грн. с НДС) в январе-июне 2011 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 6 млрд. 062,2 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 6,2 млн. грн., добывающая промышленность – 9 млрд. 040 млн. грн., перерабатывающая промышленность – 15 млрд. 463,3 млн. грн., производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 4 млрд. 439,7 млн. грн., строительство – 3 млрд. 021 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5 млрд. 647,9 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 1 млрд. 652,8 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 11 млрд. 901,5 млн. грн., финансовая деятельность – 969,1 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 12 млрд. 136,2 млн. грн., государственное управление – 357,6 млн. грн., образование – 495,5 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 664 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 2 млрд. 491,6 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в январе-июне 2011 года стали Киев – 14 млрд. 837 млн. грн., Донецкая область – 9 млрд. 200,6 млн. грн., Днепропетровская область – 7 млрд. 362,7 млн. грн., Киевская область – 5 млрд. 771,4 млн. грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.