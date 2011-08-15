На прошлой неделе наблюдались резкие колебания на рынке доллар/гривня - эксперт

На прошлой неделе наблюдались резкие колебания на рынке доллар/гривня, в результате которых гривня девальвировала на 2 копейки.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник Казначейского управления «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Антон СТАДНИК.

По его словам, в первый день минувшей недели торги проходили в диапазоне 7,9850-7,9875 грн. за один долл. США. Во вторник преобладающее предложение доллара укрепило национальную валюту до уровня 7,9775-7,9850 грн. за один долл. Однако в среду котировки вернулись на уровень торгов понедельника и выросли на 0,5 копейки, а в четверг просели еще больше – на 1,5 копейки. В пятницу торги проходили без резких колебаний, но в диапазоне торгов предыдущего дня – 7,9970-8,0025 грн. за один долл. Таким образом, выросла волатильность рынка, а также спрэд, который составил 0,25-0,50 копеек. Национальный Банк Украины выходил с интервенциями в четверг, продавая валюту по 7,9910 грн. за один долл.

Как считает А.СТАДНИК, основной причиной повышения волатильности рынка стало снижение остатков на корсчетах банков. Многие банки стали продавать свои валютные позиции, восполняя гривневые ресурсы, чтобы не брать их дорого на межбанке. Как следствие, во вторник мы стали свидетелями проседания курса, который в пике дошел до отметки 7,9725 грн. за один долл. Как только остатки увеличились, многие банки стали снова восполнять свою валютную позицию, которая была продана ранее, и курс пошел вверх, достигнув отметки 8,00 грн. за один долл. и выше в пятницу.

Эксперт отметил, что на рынке евро/гривня волатильность на прошлой неделе, напротив, несколько снизилась. В понедельник рынок был на уровне 11,45-11,47 грн. за один евро, во вторник снизился до 11,35-11,37 грн. за один евро, в среду вернулся на уровень понедельника. В четверг и пятницу котировки снова снизились, и торги проходили в диапазоне 11,38-11,40 грн. за один евро. На волатильность рынка традиционно оказывали влияние колебания на рынке евро/доллар, торги на котором проходили всю неделю в диапазоне 1,4150-1,44. В пятницу волатильность этого рынка была на минимальном уровне за всю неделю – 1,42-1,4275 долл. за один евро. Колебания рынка евро/доллар становятся все менее предсказуемыми для инвесторов во всем мире. Кроме новостей о состоянии экономик стран Еврозоны и США, на решение инвесторов оказывают влияние большой спектр мировых сообщений.

А.СТАДНИК сообщил, что на рынке рубль/гривня на прошлой неделе наблюдалась огромная волатильность, не характерная для предыдущих недель лета. В понедельник рынок держался еще на уровне 0,28-0,2810 грн. за один рубль РФ. Так же рынок открылся во вторник, но в этот день примерно с 11:00 до 12:00 котировки значительно упали, и рубль торговался в широком диапазоне 0,2655-0,2695 грн. за один рубль. В последующие дни рубль укрепился, а волатильность снизилась – 0,2710-0,2725 грн. за один рубль.