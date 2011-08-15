Эксперт: рынок доллар/рубль упал на фоне резкого проседания всех мировых индексов

Падение рынка доллар/рубль является эхом проблем, возникших на фоне резкого проседания всех мировых индексов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник Казначейского управления «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Антон СТАДНИК.

Он подчеркнул, что падение индексов произошло после понижения агентством S&P рейтинга США на один пункт. «Это стало следствием раздутой проблемы увеличения внешнего госдолга, хотя было очевидно – проблема носит больше политический характер, нежели экономический. В ситуации неспокойствия на финансовых рынках инвесторы начинают выходить из высокодоходных, но рискованных активов и переводят средства в более надежные инструменты», - подчеркнул аналитик. По его словам, именно это и произошло с российским рублем – инвесторы начали покупать доллар против рубля и переводить средства в более надежные инструменты, которыми остались, как ни парадоксально, доллар и облигации госказначейства США (по ним даже была зафиксирована минимальная доходность начиная с 2009 года).

По мнению А.СТАДНИКА, на российский рубль также оказало давление снижение стоимости одного барреля нефти до отметки 100 долл./баррель. Кроме того, в снижении рынка был также определенный спекулятивный характер. Рынок доллар/рубль девальвировал примерно на 1 рубль в течение дня, достигнув 30,17 рублей за один доллар, чему последовала логическая коррекция до уровня 29,5-29,60 после стремительного роста.

Как отметил А.СТАДНИК, сейчас наблюдается постепенное укрепление рубля – котировки опустились до 29,45-29,65 рублей РФ за один доллар США. «Российский рубль - достаточно сильная валюта, за ней стоят ЦентроБанк России и экономика Российской федерации, обладающая огромными ресурсами», - подчеркнул он.

По словам эксперта, на соотношение спроса и предложения в паре рубль/гривня колебания на российском рынке не повлияли. Он не отмечает явного снижения предложения либо роста спроса в паре рубль/гривня на фоне девальвирования рубля в России.