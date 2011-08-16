Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9975-8,0015 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9975/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2781/85, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5010/11,5085. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4383/85 (понедельник — 1,4294/96).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.