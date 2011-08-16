Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым разобраться с ценообразованием в издательстве книг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время посещения VII Киевской международной книжной выставки-ярмарки.

«Мне понравилось все, что я увидел. Я купил интересную, на мой взгляд, книгу «Петербургские повести» Гоголя. Есть дорогие книжки, есть не очень. Несколько книг я купил примерно по 350 грн. На мой взгляд, это дорого. Если переводить, скажем, в твердую валюту», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в Украине цены на некоторые книги уже сравнялись с ценами на книги за рубежом. В частности, глава правительства привел пример, что себестоимость одной книги составляет 27 грн., а в рознице она продается почти за 70 грн. По мнению премьера, такие цены «бьют» как по издателю, так как эти книги мало кто покупает, так и по покупателю.

«Есть ряд вопросов, по которым надо разобраться – как складывается ценообразование», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул необходимость пополнения книжных фондов библиотек. В частности, по словам премьера, в Украине насчитывается 40 тыс. библиотек, из них 20 тыс. школьных.

«Если бы мы на библиотеки закупали по одному экземпляру обязательного тиража, значит, тираж определялся бы в 40 тыс. Такой тираж был бы рентабельным. Будем богатеть, будем так делать», - подчеркнул глава правительства.