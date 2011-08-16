Налоговая служба внедряет прямые видеоконсультации через Интернет

В Донецкой области впервые в Украине налоговая служба внедряет через Интернет прямые видеоконсультации для плательщиков налогов.

Об этом сообщили УНИАН в секторе общественных связей Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Согласно сообщению, видеоконсультации в сети Интернет с помощью программы «Skype» уже проводятся в г. Константиновка.

Как отметил председатель ГНС в Донецкой области Игорь УСИК, внедрение данного вида консультаций – это реализация принципиального подхода «Не налогоплательщики для налоговой, а служба – для плательщиков».

«Выгоды использования данного сервиса очевидны: для бизнеса это экономия времени, а значит - возможность получения дополнительного дохода, что, как следствие, повлечет за собой рост поступлений в бюджет», - сказал И.УСИК.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ГНС в Донецкой области планирует расширить «географию» тех инспекций, где будут проводиться консультации в онлайн-режиме.