Межбанк: закрытие торгов - 7,9980/8,0010 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9975/8,0015, к 12:00 сузился спрэд - 7,9990/8,0000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9980/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2781/0,2785, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2781/0,2784. К закрытию торгов цены понизились до 0,2778/0,2780.

В России курс доллар-рубль продолжал падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8020 (-0,0980).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4355/1,4455.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5010/11,5085, к 12:00 цены понизились - 11,5000/11,5050. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4895/11,7980.