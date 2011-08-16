За семь месяцев рост ВВП составил 5% - Азаров

По данным Государственного комитета статистики, за семь месяцев текущего года прирост валового внутреннего продукта составил 5%.

Как сообщается на правительственном сайте, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время открытия общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины».

«Вот только сейчас обнародованные данные Государственного комитета статистики за семь месяцев. Мы неплохо идем. Я бы даже сказал: хорошо идем. В ВВП страны за семь месяцев, а это интегральный показатель нашей с вами работы, зафиксирован прирост 5%», - отметил Н. АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что в июле прирост ВВП составлял почти 8%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Также указывается, что рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

В Государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.