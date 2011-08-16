Около 5 тыс. столичных предприятий выплачивает зарплаты ниже минимальных – ГНСУ

Пятая часть столичных предприятий – это около 5 тыс. предприятий со 110 тыс. работниками – выплачивает заработную плату ниже законодательно установленного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время расширенной коллегии в столичной налоговой службе.

В частности, из данных 5 тыс. предприятий почти четверть (1,3 тыс. предприятий) работают в сфере торговли; почти 4% (200 предприятий) задействованы в сфере финансовых услуг; 2% (100 предприятий) приходятся на гостиничный и ресторанный бизнес. Вместе с тем, более тысячи таких предприятий получили за 2010 год валовой доход от 1 млн. до 2 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО поручил провести экономический анализ, разработать „дорожную карту” и план мероприятий работы налоговой относительно предприятий г. Киева, которые выплачивают заработную плату ниже минимальной.

«Это стратегически важно направление, результативность работы которого позволяет нам не только выводить зарплаты из тени и увеличивать поступление в бюджет, но и приведет к существенному увеличению уровня социальной защищенности граждан Украины», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ГНСУ сообщала, что в Украине свыше 75 тыс. предприятий (где работают почти 1 млн. человек) выплачивают сотрудникам зарплату ниже минимальной.