Госкомитет финансового мониторинга реорганизован в Госслужбу финансового мониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга Украины реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, 10 августа 2011 года принято постановление правительства «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины по вопросам деятельности Государственного комитета финансового мониторинга».

Согласно сообщению, в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» Государственный комитет финансового мониторинга реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга и Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года №466 утверждено Положение о ней.

Принятый Кабмином документ обеспечит приведение правительственных актов в соответствие с вышеуказанным Указом Президента Украины.