Лидеры Франции и Германии договорились о новом налоге на финансовые сделки

Лидеры Франции и Германии в ответ на долговой кризис Европы хотят к сентябрю предложить налог на финансовые сделки и более жесткую координацию экономической политики в еврозоне.

Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Франции Николя САРКОЗИ после переговоров в Париже с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

По словам Н.САРКОЗИ, они также предлагают всем 17 странам еврозоны к лету 2012 г. прописать в конституциях курс на выравнивание финансовых систем.

Для улучшения координации они хотят проводить саммиты лидеров еврозоны два раза в год и на каждые два с половиной года избирать президентствующую на таком форуме страну.

"Мы хотим выразить наше безусловное желание защищать евро, готовность Германии и Франции взять на себя отдельную ответственность в Европе и наше полное совпадение взглядов", - сказал Н.САРКОЗИ на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.