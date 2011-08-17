Межбанк: открытие торгов - 7,9990/8,0010 грн./долл.
11:35, 17 августа 2011Финансы
1
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9990/8,0010 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту установились на уровне 0,2782/0,2785, котировки по евро-гривне составили 11,5015/11,5065.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,4377/1,4379 (вторник — 1,4383/1,4385).
Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter