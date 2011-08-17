Остаток средств на корсчетах банков 16 августа увеличился на 6%
13:15, 17 августа 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 августа увеличился на 6% и на начало дня 17 августа составил 18,698 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 25%, или на 3,784 млрд. грн.
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