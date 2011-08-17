Остаток средств на корсчетах банков 16 августа увеличился на 6%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 августа увеличился на 6% и на начало дня 17 августа составил 18,698 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 25%, или на 3,784 млрд. грн.