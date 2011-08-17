Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9990-8,0001 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9990/8,0010, к 12:00 сузился спрэд 7,9997/8,0002. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9990/8,0001 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2782/85, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2782/83. К закрытию торгов цены поднялись 0,2787/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,6950 (-0,1070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4325/1,4490. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5015/11,5065, к 12:00 цены ушли вверх 11,5200/11,5245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5685/11,5740.