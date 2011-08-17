ГНСУ по результатам проверок с начала года доначислила в бюджет 5,44 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) по результатам проверок доначислила в бюджет 5,44 млрд. грн. налогов и сборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

Отмечается, что малый и средний бизнес не проверялся согласно законодательному ограничению.

По словам А.КЛИМЕНКО, наибольшие доначисления налогов и сборов в результате проверок были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Большую часть этой суммы составляют дополнительные платежи юридических лиц – 90%. Остаток составляют налоги с физических лиц-предпринимателей (8%) и поступления налога на доходы. Из приведенных цифр видно, что в центре внимания наших контролеров остаются предприятия группы риска, склонные к уклонению от налогообложения. В то же время, малый и средний бизнес лишены большого количества проверок, хотя также остаются в поле зрения», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Сообщается, что всего в Украине в этом году находились в активном состоянии и платили налоги в бюджет 2,8 млн. налогоплательщиков – 740 тыс. предприятий и более 2 млн. частных предпринимателей.