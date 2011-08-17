Клюев возглавит украинскую часть Украинско-американского совета по торговле и инвестициям

Кабинет министров назначил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА председателем украинской части Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА, соответствующее распоряжение КМУ принято на заседании правительства 17 августа.

Справка УНИАН. Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США было подписано 28 марта 2008 года в Вашингтоне и 1 апреля 2008 года – в Киеве.

Основной целью заключения соглашения является расширение и укрепление экономических отношений между Украиной и США в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества - Украинско-американского совета по торговле и инвестициям. С украинской стороны совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.