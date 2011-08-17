В Донецкой области 81% плательщиков НДС воспользовались электронной отчетностью

В Донецкой области 81% плательщиков НДС в июле воспользовались электронной формой отчетности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области со ссылкой на председателя ГНС в Донецкой области Игоря УСИКА.

По его словам, общее количество плательщиков региона, которые в июле отчитывались с помощью средств телекоммуникационной связи, достигло 13 тыс. 918, или 80,9%, в том числе 12 тыс. 601 (80,79%) плательщик НДС – юридические лица и 1 тыс. 317 (или 81,95%) плательщиков НДС – физические лица.

И.УСИК отметил, что «внедрение централизованного предоставления электронной отчетности существенно сокращает время налогоплательщиков на предоставление отчетности, повышает уровень их обслуживания, позволяет своевременно обнаруживать методологические и арифметические ошибки».

«В результате, совместно с налогоплательщиками мы предпринимаем первые шаги к созданию централизованных баз данных», - сказал руководитель областной налоговой. Он подчеркнул, что электронная форма отчетности снижает влияние человеческого фактора, и специалисты налоговых органов региона предпринимают все необходимые меры для стимулирования налогоплательщиков к такому переходу, предоставляя квалифицированную консультацию и помогая установить бесплатное программное обеспечение.

В пресс-службе напомнили, что еще в январе текущего года 60% плательщиков области отчитывались перед налоговой службой посредством телекоммуникационной связи, в июне этот показатель уже составил 78,3%.