Объем продажи валюты на межбанке 17 августа составил 736,6 млрд. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 17 августа составил 736,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 22,8 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 579,2 млн. долл.

Как сообщалось, 17 августа на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9990/8,0010, к 12:00 сузился спрэд - 7,9997/8,0002. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9990/8,0001 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2782/0,2785, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2782/0,2783. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2787/0,2790.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,6950 (-0,1070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4325/1,4490.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5015/11,5065, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5200/11,5245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5685/11,5740.