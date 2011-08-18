Клюев уполномочен подписать письмо о подтверждении планов Украины присоединиться к ЕАБР

Правительство уполномочило первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА подписать письмо-обращение к Евразийскому банку развития (ЕАБР) о подтверждении намерения Украины присоединиться к Соглашению об учреждении ЕАБР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующий проект распоряжения Президента Украины Кабинет министров одобрил на заседании 17 августа.

В Минэкономразвития отмечают, что участие Украины в ЕАБР позволит получить реальную экономическую пользу, привлечь дополнительные финансовые ресурсы для реализации инвестиционных проектов и углубить сотрудничество с государствами - участниками банка.

Необходимыми шагами для вступления Украины в ЕАБР являются: направление письма-обращения о выражении намерения присоединиться к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, принятие решения советом банка и последующее присоединение к этому Соглашению путем его ратификации.

Как сообщал УНИАН, о намерении Украины стать участником Евразийского банка развития в Минэкономразвитии заявили в январе 2011 года.

В феврале 2011 года председатель правления банка Игорь ФИНОГЕНОВ заявил, что Украина может вступить в ЕАБР в текущем году.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank, EDB) – международная финансовая организация, созданная в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. Позже участниками ЕАБР стали Армения, Таджикистан и Беларусь. Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы (Казахстан). В 2006 году банк открыл представительства в Москве и Астане. В 2007 году открылся филиал в Санкт-Петербурге, в 2009 г. – представительство в Душанбе, в 2010 г. – представительство в Ереване.

ЕАБР является наблюдателем в Евразийском экономическом содружестве (ЕврАзЭС). В его управлении находится Антикризисный центр ЕврАзЭС.

Управление ЕАБР осуществляют совет банка, состоящий из одного представителя от каждой страны-участника и его заместителя, правление банка, которое с 2006 года возглавляет Игорь ФИНОГЕНОВ.

ЕАБР осуществляет кредитование проектов по модернизации электроэнергетической, транспортной, коммуникационной и агропромышленной инфраструктуры с целью интенсификации товарооборота и экономического сотрудничества между государствами-участниками, а также направленных на увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающих отраслях экономики.

Банк предоставляет финансирование в том случае, если выполняются инвестиционные проекты, реализуемые банком, которые соответствуют его миссии и стратегической цели, а также облегчают решение задач, поставленных перед банком. ЕАБР, среди прочего, финансирует инвестиционные проекты в тех случаях, когда средства не могут быть получены на рынке на подходящих условиях. Проекты финансируются в соответствии с основными принципами международной банковской практики.

Инвестиционные механизмы, используемые банком в соответствии с международной банковской практикой и специальными требованиями проекта, включают, в частности, инвестиционные кредиты, предоставляемые на условиях срочности, платности, погашения и обеспечения; участие в уставном капитале организаций в течение срока реализации инвестиционного проекта; смешанное проектное финансирование в сочетании с инструментами долевого и долгового финансирования; выпуск гарантий и аккредитивов; финансовый и операционный лизинг; услуги финансового консультанта.