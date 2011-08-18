С начала года столичные налоговики доначислили свыше 47 млн. грн. налога с доходов физлиц

С начала года столичные налоговики провели 567 проверок

соблюдения трудового законодательства, в результате которых доначислено свыше 47 млн. грн. налога с доходов физлиц и штрафных санкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

В ходе проверок нарушения были выявлены в 100% случаев, в 235 случаях зафиксированы выплаты «теневых» зарплат. Возбуждено 15 уголовных дел.

В результате проведенной контрольно-проверочной работы в январе-июле 2011 года столичные налоговики привлекли к госрегистрации 5955 человек, которые уплатили в бюджет свыше 1,256 млн. грн. налогов.

В частности, во время плановой проверки одного из столичных обществ, которое занимается добычей строительного и декоративного камня, были выявлены нарушения по уплате налога с доходов физлиц, предприятие обязано перечислить в бюджет около 711 тыс. грн.

Как установили налоговики, общество нарушило нормы закона № 889-IV от 22 мая 2003 года «О налоге с доходов физических лиц», а именно на протяжении двух лет открытое акционерное общество не перечислило в бюджет почти 570 тыс. грн. налога, который взимался с заработной платы 300 работников.