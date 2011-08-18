В Польше в июле рост зарплат замедлился с 3,3% до 0,3%

Варшава. Рост средней заработной платы в Польше в июле т.г. замедлился в месячном выражении до 0,3% с 3,3% в июне.

Об этом говорится в сообщении Государственного управления статистики (GUS), которым располагает УНИАН.

В июле в секторе предприятий средняя зарплата до налогообложения составила 3612 злотых, что по текущему курсу равно почти 1250 долларам.

К июлю прошлого года зарплата увеличилась на 5,2% после 5,8% роста в годовом выражении в июне.

Аналитики прогнозировали рост зарплат в годовом выражении на 4,5%, а в месячном - на 0,5%.

GUS также сообщил, что в прошлом месяце на польских предприятиях работало 5,528 млн. человек, что на 3,3% больше июля прошлого года и на уровне июля 2011 года.

Аналитики прогнозировали 3,5% годовой и 0,2% месячный рост трудоустройства в секторе предприятий.

Справка УНИАН. Минимальная месячная зарплата в Польше, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, после роста на 3% в 2010 году в текущем году выросла на 5% до почти 1,4 тыс. злотых.

В 2010 году реальный рост средней зарплаты в стране (с учетом бюджетной сферы) составил 1,5% - до 3225 злотых.