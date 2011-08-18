Торги на межбанке закрылись котировками 7,9985-8,0015 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9990/8,0010, к 12:00 сузился спрэд 7,9997/8,0002. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9985/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2763/0,2766, к 12:00 цены снизились к 0,2759/0,2762. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2755/0,2757. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1400 (+0,4450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4409/1,4411, а к 15:00 понизились к 1,4360/1,4362. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5290/11,5335, к 12:00 цены ушли вверх 11,5325/11,5370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,4955/11,5060.