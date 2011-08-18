Председатель ГНСУ Захарченко занял 55 позицию в «ТОП-100 самых влиятельных украинцев»

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО впервые попал в «ТОП-100 самых влиятельных украинцев» по версии журнала «Корреспондент», заняв 55-е место.

В.ЗАХАРЧЕНКО родился в Константиновке Донецкой области. Окончил среднюю школу милиции МВД СССР и рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР, магистратуру Национальной академии внутренних дел Украины и Полтавский университет экономики и торговли. «Прошел путь от заместителя председателя ГНА в Полтавской области до первого зампреда ГНА Украины. В декабре 2010-го возглавил Государственную налоговую администрацию», - сообщает «Корреспондент».

Напомним, ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Корреспондент» возглавил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.