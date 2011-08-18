ЕАБР готов финансировать в Украине развитие транспортных коридоров и наукоемкие технологии

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов финансировать в Украине развитие транспортных коридоров, производственную кооперацию и наукоемкие технологии, электроэнергетическое, продовольственное и экологическое развитие, торговые взаимосвязи.

Об этом сообщается на сайте ЕАБР со ссылкой на заместителя председателя правления ЕАБР Виктора БОЛЯСНИКОВА.

«Мы приветствуем желание Украины присоединиться к Евразийскому банку развития, считаем такой возможный шаг – логичным, но окончательное решение о вступлении нового участника принимает Совет банка», - сказал В.БОЛЯСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, о намерении Украины стать участником Евразийского банка развития в Министерстве экономического развития и торговли заявляли в январе 2011 года.

В феврале 2011 года председатель правления банка Игорь ФИНОГЕНОВ заявил, что Украина может вступить в ЕАБР в текущем году.

Правительство Украины 17 августа 2011 года уполномочило первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА подписать письмо-обращение к ЕАБР о подтверждении намерения Украины присоединиться к Соглашению об учреждении ЕАБР.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.