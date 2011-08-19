Торги по доллару на межбанке открылись котировками - 7,9985/8,0015 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9985/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2731/34, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4330/11,4405. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4307/09 (четверг — 1,4409/11).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.