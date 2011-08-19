Проект Госбюджета-2012 будет подан на рассмотрение ВР до 15 сентября

Проект Государственного бюджета Украины на 2012 год будет подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге завила заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Этот процесс начался намного раньше, чем, к сожалению, стало традиционным для Украины. То есть, он начался действительно в те сроки, которые предусмотрены по Бюджетному кодексу. То, что это началось сейчас, а не в конце 2011 г., я считаю, что это очень позитивный сигнал", - сказал она.

И добавила: "Это означает, что правительство всерьез относится к подготовке самых важных документов".

И.АКИМОВА сказала, что надеется, что, как и запланировано, до 15 сентября этот документ будет внесен в Верховную Раду. "Я надеюсь, что сроки не будут сорваны», - отметила она.