Остаток средств на корсчетах банков 18 августа сократился на 9,6%
14:05, 19 августа 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 18 августа 2011 года сократился на 9,6% и на начало дня 19 августа 2011 года составил 15,667 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 5%, или на 0,753 млрд. грн.
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