Остаток средств на корсчетах банков 18 августа сократился на 9,6%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 18 августа 2011 года сократился на 9,6% и на начало дня 19 августа 2011 года составил 15,667 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 5%, или на 0,753 млрд. грн.