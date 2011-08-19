Янукович поручил профинансировать пилотные проекты по реформированию сферы админуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обеспечить финансирование за счет средств госбюджета пилотных проектов по реформированию сферы предоставления административных услуг в Киеве, Кировограде и Луганске.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Также предусматривается создание центра Госавтоинспекции МВД Украины по предоставлению услуг, связанных с использование транспортных средств.

До 1 октября поручено провести инвентаризацию административных услуг субъектами предоставления административных услуг, определить целесообразность дальнейшего предоставления каждой услуги, а также субъекта ее предоставления.

Кроме того, поручено обеспечить подготовку для внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроектов относительно определения исчерпывающего перечня административных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, с указанием административных услуг, предоставляемых на бесплатной и платной основах, размера платы за предоставление каждой услуги, предоставляемой на платной основе; и внесение изменений в закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» о возложении на национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, полномочий государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» по предоставлению административных услуг.

До 1 января 2012 года поручено создание единого государственного веб-портала административных услуг, предусмотрев, в частности: размещение исчерпывающей информации о видах административных услуг физическим и юридическим лицам, о субъектах предоставления административных услуг и категории получателей этих услуг, перечень документов, необходимых для получения каждой государственной услуги; возможность загрузки получателями услуг электронных форм заявлений и других документов, которые необходимо заполнять и подавать для получения государственной услуги; возможность подачи он-лайн заявки на получение государственной услуги и внесения установленной платы за ее предоставление (в случае, если она по закону платная) с использованием электронных платежных систем; отслеживание состояния прохождения документов по предоставлению государственной услуги.

Кроме того Н.АЗАРОВУ, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций до 1 сентября поручено принять меры по улучшению организации предоставления административных услуг, для чего, в частности, до обеспечить продление времени приема субъектами предоставления административных услуг получателей таких услуг как минимум до 20:00 в рабочие дни и до 16:00 в субботу, создание надлежащих условий в помещениях, предназначенных для приема получателей административных услуг, свободный и удобный доступ к таким помещениям граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями.