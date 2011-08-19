ГНСУ с начала года сократила задолженность по зарплатам на 1,089 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала года сократила задолженность по заработным платам на 1,089 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такие данные озвучил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

По результатам налоговых проверок с начала года дополнительно начислено 217 млн. грн. налога на доходы физических лиц. В прокуратуру направлены 2 тыс. материалов по предприятиям, которые имеют долговременные долги перед своими работниками.

«Нарушения трудового законодательства обнаружены почти на всех проверенных предприятиях – более 95%. Каждый пятый работодатель платит зарплату ниже прожиточного минимума, еще больший процент предприятий выдает деньги «в конвертах», уклоняясь от налогов. Отсюда, соответственно, недофинансирование социальных программ из местных бюджетов. Разорвать этот замкнутый круг – первоочередное задание нашей службы», - говорит А.КЛИМЕНКО.

Он также проинформировал, что налоговики выявили 76 тыс. работников, которые работали без заключения трудовых соглашений. Еще 34 тыс. граждан осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

А.КЛИМЕНКО отметил, что после собеседований с работодателями 40 тыс. предприятий повысили уровень оплаты труда, в результате чего бюджет дополнительный получил 79 млн. грн. налога на доходы физических лиц.