Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9985-8,0015 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9985/8,0015, к 12:00 сузился спрэд - 7,9995/8,0002. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9985/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2731/0,2734, к 12:00 цены понизились до 0,2730/0,2733. К закрытию торгов цены поднялись - 0,2736/0,2739. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2026 (+0,0626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4280/1,4360.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4330/11,4405, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4455/11,5505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4625/11,4705.