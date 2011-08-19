Судьба «Родовид Банка» решится 15 сентября

Решение о дальнейшей судьбе «Родовид Банка» будет приниматься 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ сегодня на пресс-конференции.

«15 сентября будет приниматься решение. Предварительно, согласно ранее достигнутой договоренности, это будет банк плохих активов для государственных банков», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

По его информации, вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 3,2 млрд. грн. через «Ощадбанк». Остальные средства вкладчики разместили на депозитах «Ощадбанка». «Никакой задолженности перед вкладчиками «Родовид Банка» нет», - отметил Ю.КОЛОБОВ.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,417 млрд. грн., обязательства – 9,178 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 760,076 млн. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства планировалось использовать для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».