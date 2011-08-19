Дефицит госбюджета за семь месяцев сократился в 3,2 раза

Дефицит государственного бюджета за январь-июль составил 8,6 млрд. грн., что в 3,2 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, доходы госбюджета составили 168,8 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - почти 143 млрд. грн. Расходы госбюджета за указанный период составили 175,3 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 152,2 млрд. грн. По данным Минфина, за 7 месяцев сумма возмещения налога на добавленную стоимость составила 25,4 млрд. грн., что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«По НДС на сегодня по данным налоговой службы в условиях действия нового Налогового кодекса задолженности не существует», - сказал А.МЯРКОВСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что из госбюджета был профинансирован дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 8,5 млрд. грн. Остатки средств правительства, включая валютные, на 1 августа текущего года составляли 34,1 млрд. грн. на сегодня их сумма составляет около 30 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.