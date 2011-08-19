НБУ расширил максимально возможные пределы колебания курса гривни к доллару

Национальный банк Украины расширил максимально допустимую амплитуду годовых колебаний курса гривни к доллару с 2% до 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ сегодня на брифинге.

По его словам, такие действия регулятора предусмотрены ранее достигнутыми договоренностями с Международным валютным фондом в контексте повышения гибкости курса национальной валюты.

При этом руководство НБУ отмечает, что на текущий момент нет никаких оснований и предпосылок для одномоментного усиления или ослабления гривни в указанных параметрах.

По данным Нацбанка, по состоянию на 17 августа чистые валютные поступления от нерезидентов составили 9,4 млрд. долл.

В августе т.г. объем международных валютных резервов увеличился с 37,8 млрд. долл. до 38,2 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, при подготовке проекта госбюджета Украины на 2011 год правительство заложило курс гривни к доллару в 2011 году – 7,95 грн. за 1 долл. США.