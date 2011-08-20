Украина может подписать договор о ЗСТ СНГ в октябре

В правительстве Украины считают, что новый договор о зоне свободной торговли СНГ украинской стороной с точки зрения политической целесообразности может быть подписан на очередном заседании глав правительств Содружества 18 октябре даже при условии недостижения договоренностей относительно условий договора с Таджикистаном и Узбекистаном.

Как стало известно УНИАН, такую позицию правительство Украины заняло по итогам очередного заседания рабочей группы по согласованию окончательного проекта договора о ЗСТ 4-5 августа 2011 года в г. Москве.

В частности, объясняется в соответствующем правительственном документе, текст которого есть в распоряжении УНИАН, Таджикистан настаивает на введении импортных пошлин, которые ранее не применялись во взаимной торговле со странами СНГ, что ухудшает действующий режим торговли. В свою очередь, Узбекистан настаивает на учете в проекте Договора всех замечаний, высказанных им ранее в части одномоментной отмены всех исключений из режима свободной торговли, отказа от использования положений Соглашений ВТО по некоторым вопросам.

В правительстве Украины также отмечают ненастойчивую позицию по решению этих вопросов российской стороны, которая председательствует на заседаниях рабочей группы.

Вместе с тем исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ обратился с просьбой к первому заместителю главы правительства Российской Федерации Игорю ШУВАЛОВУ провести соответствующие телефонные разговоры по урегулированию имеющихся проблемных вопросов относительно положений проекта договора с главами правительств Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий МУНТИЯН еще в мае отмечал, что Украина добилась для себя максимально выгодных условий в договоре о зоне свободной торговли СНГ, и была готова подписать документ 19 мая на заседании глав правительств стран - участниц Содружества.

В то же время из-за позиций Узбекистана и Таджикистана документ на подписание не выносился.