Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9985-8,0015 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9985/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2735/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4955/11,5020. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4375/77 (пятница — 1,4307/09).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.