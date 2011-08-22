Экономические показатели свидетельствует о выходе из инвестиционного кризиса - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что результаты работы экономики за 7 месяцев текущего года свидетельствуют о закреплении положительных тенденций развития Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Однако, по его словам А.КЛЮЕВА, это только база для дальнейших преобразований.

«Впереди - большая работа. Чтобы выйти на путь уверенного ускоренного развития Украины, нужно еще очень много сделать: продолжить реформы - от пенсионной и системы здравоохранения до реформы в ТЭК, продолжить развитие инфраструктуры и дерегуляцию экономики. Мы будем создавать условия для увеличения инвестиций в основной капитал, укреплять внутренний рынок, активно заниматься импортозамещением и энергосбережением», - заявил А.КЛЮЕВ.

Правительство, отметил он, планирует упорно работать, чтобы постепенно выравнивать торговый баланс страны.

Первый вице-премьер-министр заявил, что задачей правительства в начале 2011 года было не только закрепление роста, но и решение проблем, которые обострил кризис - это возобновление инвестиционной активности, повышение устойчивости финансовой системы и ослабление зависимости отечественных производств от колебаний мировых цен на сырье.

Ряд шагов способствовали постепенному расширению внутреннего рынка и повышению роли внутреннего спроса в обеспечении экономического роста, отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, в текущем году повысилась роль инвестиционного спроса - общий объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2011 года вырос на 15,9% против падения на 7,4% в январе-июне 2010 года.

Такая динамика, отметил первый вице-премьер, свидетельствует о выходе из инвестиционного кризиса на фоне общей стабилизации и роста экономики.

Основными факторами, которые стимулировали рост инвестиционной активности, по мнению А.КЛЮЕВА были сохранение макроэкономической стабильности и фискальная политика, направленная на поэтапное снижение налоговой нагрузки и увеличение финансирования из бюджета расходов развития.

Кроме того, важными факторами стали рост доходов предприятий более чем на 20% по сравнению с началом прошлого года и увеличение чистого притока прямых иностранных инвестиций (по предварительным данным - до 3 млрд. дол. США против 2,1 млрд. дол. США в I полугодии 2010 года).

По словам А.КЛЮЕВА, показательно, что объемы строительных работ в январе-июле текущего года выросли почти на 14% (по сравнению с сокращением на 16,8% в январе-июле 2010 года). А.КЛЮЕВ отметил, что существенная активизация строительной деятельности была связана в том числе с подготовкой к проведению в Украине в 2012 году финальной части чемпионата Европы по футболу и активизацией строительства различных инфраструктурных и социальных объектов во всех регионах Украины вне пределов Евро-2012.

А.КЛЮЕВ также отметил, что рост объемов экспорта украинских товаров и услуг обеспечила благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Но, по его мнению, важно, что произошел рост экспорта не только металлургической (34,9%) и химической продукции (в 1,6 раза), но и продукции машиностроения (36,4%) и АПК (41,2%).

По словам первого вице-премьера, на фоне общего показателя прироста объемов промышленного производства (8,7% за январь-июль) положительно выглядят показатели машиностроения - вида промышленной деятельности, ориентированного на производство продукции с высокой долей добавленной стоимости, в котором рост превысил 20%.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что правительство внимательно следит за развитием мировой экономики и готово к разным сценариям. По его словам, возможные риски учитываются в соответствующих программах.

Министерство экономического развития и торговли и руководство Кабинета министров также внимательно прислушивается к мнению независимых экономических экспертов, добавил А.КЛЮЕВ.