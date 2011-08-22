Крупные налогоплательщики уплатили в бюджет 74,5 млрд. грн.

Крупные налогоплательщики в январе-июле уплатили в Государственый бюджет Украины налогов и сборов на сумму 74,5 млрд. грн., что составляет 69,5% от общей суммы сбора платежей в Госбюджет.

Об этом сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщает пресс-служба ГНС.

В 2011 году критериям крупного налогоплательщика, определенным Налоговым кодексом Украины, соответствуют 1146 плательщиков, что составляет 0,14% от общего количества налогоплательщиков.

По информации ГНС, основной объем платежей в Госбюджет составили платежи от предприятий перерабатывающей промышленности - 22,2 млрд. грн., добывающей промышленности - 16,26 млрд. грн., а также платежи от налогоплательщиков, осуществляющих операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - 13,29 млрд. грн.

«Такие цифры еще раз подтверждают эффективность новых методов работы с крупными плательщиками. Наша установка на партнерство и взаимодоверие, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, новые сервисы обслуживания оценены со стороны плательщиков результативными показателями. Если в прошлом году за 7 месяцев крупными плательщиками было уплачено 49,3 млрд. грн., то в этом году мы уже имеем более 74 млрд. грн.», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ планирует создать единый национальный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.