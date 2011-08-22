Нацбанк прогнозирует стабильное обслуживание внешнего долга

Рост платежей по внешним обязательствам государства и корпоративного сектора неокажет существенного влияния на валютный рынок и способность НБУ контролировать ситуацию. Такое мнение высказал первый замглавы Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ на брифинге в пятницу.

«С учетом умеренного по международным нормам соотношения госдолга и ВВП, порядка 35%, Украина находится в более выгодном положении, нежели страны, где этот показатель выше. Кроме того, координация фискальной и монетарной политики между Нацбанком и Кабмином, а также намеченные правительством меры по либерализации экономики позволят привлечь инвесторов. Я не вижу проблем с обслуживанием внешних долгов Украины», - подчеркнул Ю.КОЛОБОВ.

По его словам, украинские эмитенты и государство в полном объеме и в срок погасят свой внешний долг, даже если в мире начнется вторая волна кризиса.

Комментируя рекордный рост платежей корпоративного сектора по обслуживанию краткосрочного долга в течение следующих 12 месяцев, Колобов предположил, что погашение внешних обязательств крупнейших украинских эмитентов, в первую очередь, экспортеров и системных банков, произойдет за счет новых размещений.

«Поскольку это - первоклассные эмитенты, имеющие отличную кредитную историю, то, скорее всего, необходимые финансовые ресурсы для обслуживания долгов будут ими привлечены на международных рынках. Не забывайте, что в мире сейчас много свободных денежных ресурсов, как долларов, так и евро, которые необходимо размещать», - подчеркнул представитель регулятора.

В целом, ситуация с обслуживанием внешних долгов является стабильной и не будет оказывать серьезного давления на валютный рынок страны, констатировал Ю.КОЛОБОВ.

Как сообщалось, по данным Минфина, в первом полугодии 2011 года совокупный госдолг Украины увеличился на 10,8% - с 54,297 млрд. дол.до 60,178 млрд. дол. При этом объем совокупного внутреннего госдолга вырос на 12,3% до 21,945 млрд. дол, а объем совокупного внешнего долга – на 10% до 38,232 млрд. дол.