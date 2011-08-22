Fitch присвоило «Альфа-Банку» рейтинг «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги ПАО «Альфа-Банк» (Украина): долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B-» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «B» и рейтинг устойчивости «ccc».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный и краткосрочный РДЭ банка в иностранной валюте отражают оценки Fitch по поводу потенциальной поддержки от акционеров банка, в том числе поддержки от крупнейшего финансового актива акционеров, ОАО «Альфа-Банк», Россия, и от их других крупных бизнес-активов в Украине.

В то же время Fitch полагает, что готовность предоставить такую поддержку является ограниченной ввиду: (І) непрямых отношений Альфа-Банка (Украина) с другими операционными компаниями в собственности его акционеров, через которые, по мнению агентства, может быть предоставлена поддержка в случае необходимости, и (ІІ) примера, когда поддержка не была предоставлена в достаточном объеме и своевременно в период нестабильности на рынке в 2009 г., в результате чего еврооблигации «Альфа-Банка» (Украина) были обменены на долговые обязательства с более длинными сроками, а не погашены при наступлении срока.

Также указывается, что рейтинг устойчивости банка отражает значительный уровень проблемных активов на его балансе, ограниченную дополнительную способность абсорбировать убытки, чистые убытки, понесенные в 2009-2010 гг., и невысокую прибыльность до отчислений под обесценение кредитов на фоне по-прежнему непростой операционной среды в Украине.

По данным Fitch, в конце 2010 г. проблемные кредиты «Альфа-Банка» (Украина) составляли 24% кредитного портфеля, а еще 15% портфеля приходилось на реструктурированные/пролонгированные кредиты, в то время как резервы под обесценение кредитов были равны лишь 16% кредитного портфеля.

Fitch полагает, что на конец июня 2011 г. банк был бы в состоянии повысить резервирование лишь умеренно, до 21% кредитного портфеля, без нарушения минимального уровня достаточности общего капитала по соглашению Basel I в 8%. Неблагоприятное влияние на генерирование капитала за счет прибыли оказали сокращение объемов бизнеса и скачок расходов по созданию резервов в 2009-2010 гг., в то время как в первом полугодии 2011 г. банк был близок к рентабельности благодаря существенному сокращению отчислений под обесценение.

Fitch отмечает благоприятное воздействие на ликвидность банка в результате притока клиентских средств в секторе в целом: рост депозитов в «Альфа-Банке» (Украина) составил 27% в 2010 г. и 20% в первой половине 2011 г. Запас ликвидности банка был адекватным на конец первого полугодия 2011 г., однако способность осуществить выплаты по существующим еврооблигациям на сумму 420 млн. долл. с амортизацией до октября 2012 г. по-прежнему зависит от благоприятной рыночной конъюнктуры.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 28,786 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 24,432 млрд. грн., обязательства - 25,613 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,173 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в І полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 13 раз - до 7,29 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».