Межбанк: закрытие торгов - 7,9980/8,0005 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9985/8,0015, к 12:00 сузился спрэд 7,9990/8,0001. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9980/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2735/38, к 12:00 цены поднялись 0,2738/41. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2742/45. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1199 (-0,0827).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4375/77, а к 15:00 выросли 1,4422/24. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4955/11,5020, к 12:00 цены ушли вверх 11,5205/11,5260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума 11,5335/11,5410.