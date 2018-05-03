Перспективы золота: взгляд через "деньгозащитные" очки...

В результате торгов в Лондоне цена на золото почти достигла уровня 1900 долл. за тройскую унцию. Разворот цены на золото произошел на уровне 1894 долл. и после этого цена начала падать до отметки 1870 долл. за тройскую унцию. С начала года цены на золото на мировом рынке выросли более, чем на 33% в долларовом эквиваленте. Только за август 2011 года, золото подорожало на 13,8%. Наблюдая за таким развитием событий, многие люди бросились покупать золотые слитки, а многие - открывать "золотые" депозиты.

Нынче разговоры о проблемах с рейтингом США или дефолте отдельных стран Еврозоны все больше и больше заставляют нервничать владельцев долларов, евро, и тем более, гривны... Станет ли золото тем спасательный кругом, который сможет защитить сбережения в условиях второй волны кризиса?

Прыжки «желтого дьявола» - разбег из 80-тых

Мало кто помнит, что в летом 1976 года цена на золото была на уровне 100 долл за тройскую унцию, а уже в первых числах нового 1980 года, цен на золото была 800 долл за тройскую унцию. Рост цены был просто головокружительный. Но, уже летом 1984 года, цена на золото упало до уровня почти 300 долл за тройскую унцию. Чтобы уже в конце 1987 года достичь уровня в 500 долл за тройскую унцию.

После этого были еще и взлеты и падения. Но самым тяжелым для рынка золота был период в 1995-2000 годах - тогда цены на него медленно и вяло, но снижались. Складывалось впечатление, что золото уже никому не нужно и его никто не хочет покупать. И это, действительно, было так. В то время, инвесторы во всем мире больше внимания уделяли инвестициям в акции.

Фактически, период застоя на мировом рынке золота продолжался до конца 2002 года, когда цены на золото вяло котировалась возле отметки в 330 долл. за тройскую унцию. После этого в течение 2003-2006 года цены на золото выросли до 525 долл за тройскую унцию и тогда уже начались другие процессы. Как только в 2007 году в США начали говорить об ипотечном кризисе, а точнее о кризисе финансовых дерривативов, спрос на золото начал резко расти и, соответственно, начали расти цены на золото. В начале марта 2008 года, была «взята» отметка в 1000 долл за тройскую унцию, но потом был «откат» до уровня почти 700 долл за тройскую унцию. Однако уже 2009-й, 2010-й, а особенно 2011-й годы проходили в условиях неуклонного роста цены на золото. В результате, цены на золото достигла такого рекордного уровня, что в любом случае возникает вопрос - что может быть дальше?

Чего хочет «желтый дьявол»

История динамики цен на золото, показывает, что золото пользуется спросом только время от времени. При этом бывают времена «забвения золота», как цены на золото существенно не изменяются.

На текущий момент, цена на золото носит исключительно спекулятивный характер. Спрос на золото в мировой экономике со стороны ювелиров и промышленности находится на уровне 2500 тонн в год, причем, объемы спроса только снижаются. В 1995-2000 годах ювелирная промышленность потребляла более 3000 тонн золота в год. И это при том, что добыча золота в год составляет более 4000 тонн (по итогам 2010 года во всем мире добыто 4312 тонн золота). Поэтому утверждения отдельных аналитиков, что цены на золото растут в связи с резким ростом спроса на золото, как металл, выглядят очень сомнительно. Скорее наоборот, ювелирная промышленность вообще ничего общего не имеет с галопирующим ростом цен на золото. Главными покупателями золота выступают не ювелиры, а инвесторы, который таким образом хотят защитить свои сбережения. По итогам 2010 года инвесторы купили 1833 тонны золота лицами, а в 2009 году - 2123 тонны золота. Фактически спрос на это неювелирное золото и определил рост цен. Но, как только мода на покупку золота пройдет, опять возникнет проблема - куда, кому и почем продать золото. Ведь ювелирной промышленности так много золота не нужно.

Тем не менее, на ближайшее будущее вероятны несколько сценариев. Вполне возможна ситуация, что цена на золото, может вырасти до уровня 2000 долл за тройскую унцию (около 520 грн. за 1 грамм) и даже выше (на сегодня, по курсу НБУ цена за 1 тройскую унцию колеблется в пределах 148,4 грн., хотя еще неделю назад она составляла 139,8 грн., а на 1 августа - 128,6 грн.). Ажиотаж на мировом рынке золота большой, а новости из США и Еврозоны, только расстраивают инвесторов. Но история прошлых лет показывает, вечного роста цен на золото не будет. После, такого бурного роста цен, скорее всего, следует ожидать столь же стремительного падения цен на золото, как это было в 80-90-х годах прошлого века.

Впрочем, если исходить из предыдущей истории динамики цен на золото, то можно предположить, что цены на золото могут упасть до уровня 1000-1100 долл за тройскую унцию. Хотя можно и говорить о цене в 700 долл за тройскую унцию, как самом низком уровне возможного падения цен на золото. Поэтому, едва ли можно утверждать, что золото это «тихая гавань», в которой можно инвесторы со своими финансами могут переждать "финансовые штормы". По уровню риска покупка золота сравнима с риском инвестиций в акции или фьючерсы. Слишком много экономических и политических факторов влияет на цену золота. От того, какие из этих факторов будут преобладать можно будет предвидеть динамику цен на золото.

Факторы, которые удерживают цену на золото на высоком уровне:

* активно скупают золото китайцы. За 2010 г. они купили золота на сумму 14 млрд. долл. Во многом это связано с ростом доходов жителей Поднебесной и желанием путем покупки золота, не показывать свои доходы для контролирующих органов. Населения Китая продолжает увеличиваться и это также стимулирует спрос на золото;

* правительства многих стран мира начали скупать золото для золотовалютных резервов. Больше всего золота в резервах США (больше 8 тыс. тонн) и США продолжает его покупать. Много золота в резервах Франции, Италии, Германии. Китай также начал скупать золото для своих резервов. Да и Нацбанк Украины потихоньку увеличивает долю золота в международных резервах;

* эмиссия долларов США "толкает" цену на золото вверх. Фактически цена на золото на мировом рынке очень четко показывает обесценивание доллара, как денежной единицы. Поэтому цены на золото и не может упасть до 300 долл за унцию, так как объемы эмиссии доллара существенно изменились за это время.

Факторы, которые могут обвалить цены на золото:

* спекулянты часто меняют свои объекты для «игр». С тем же золотом, в 2008 году, они то толкали цены на золото вверх, а то усердно добивались ее снижения. Как только появиться возможность сделать это в 2011 году, они поспешат этим воспользоваться;

* правительства и США, и Еврозоны уже хорошо понимают, что только скупкой золота они не способны повлиять на курс своих валют. Поэтому увлечение золотом будет постепенно идти на убыль. При чем, последние события вокруг курса евро/доллар показали, что не цена на золото определяет этот курс, а наоборот, курс евро/доллар определяет цену на золото;

* вторая волна кризиса приведет удешевлению капитальных активов, тех же акций крупнейших компаний мира, а это откроет новые возможности для инвесторов. Даже несмотря на разговоры о кризисе, крупные мировые корпорации показывают не плохие результаты работы. Поэтому вполне можно предположить повторение ситуации 1990-1999 годов, когда золото распродавали, чтобы скупить акции Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Остается подождать, какие из факторов "удерживающие" или "обваливающие" перевесят в ближайшем будущем...

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)