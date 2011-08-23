Более чувствительный курс гривни к доллару облегчит состояние платежного баланса - эксперт

Более чувствительный курс гривни к доллару облегчит влияние внешних негативных событий на состояние платежного баланса Украины.

Так аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ прокомментировал агентству УНИАН решение Нацбанка расширить максимальную амплитуду годовых колебаний курса гривни к доллару с 2% до 5%.

По словам аналитика, ослабление динамики инфляции и повышение гибкости обменного курса гривни являются позитивными сигналами для экономики Украины.

Как подчеркнул А.ЛОЗОВОЙ, тренд замедления инфляции предполагает усиление стабильности отечественной экономики. «Учитывая стабильную динамику экономического роста в последнее время, консолидацию в сфере налогообложения, высокий уровень золотовалютных резервов НБУ, а также приток капитала, мы сохраняем средний прогнозный курс гривни к доллару на уровне 8 грн./долл. в 2011 году», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины расширил максимально допустимую амплитуду годовых колебаний курса гривни к доллару с 2% до 5%.

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ. По его словам, такие действия регулятора предусмотрены ранее достигнутыми договоренностями с Международным валютным фондом в контексте повышения гибкости курса национальной валюты.

При этом руководство НБУ отмечает, что на текущий момент нет никаких оснований и предпосылок для одномоментного усиления или ослабления гривни в указанных параметрах.